11.08.2019 - 06:35
Bayramda otobüs, metro, marmaray, metrobüs ücretsiz mi?
Kurban Bayramı'nın bugün başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaş merak ettiği soruları araştırmaya başladı. Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz mi soruları yoğun ilgi görüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) Kurban Bayramı sürecinde otobüs, metro, marmaray, metrobüs kararını açıkladı. İşte merakla araştırılan 'bayramda ulaşım bedava mı' sorusunun yanıtı...
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) Kurban Bayramı içerisinde (11-12-13-14 Ağustos 2019)toplu ulaşım kullanımı kararını vatandaşlara duyurdu. Vatandaşların merakla araştırdığı o soru İBB tarafından yanıt buldu. Peki 2019 Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz mi?
BAYRAMDA OTOBÜS, METRO, TRAMVAY, METROBÜS, MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da toplu ulaşım Kurban Bayramı günlerinde (11-12-13-14 Ağustos 2019) ücretsiz kullanılacak.
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