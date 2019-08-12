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12.08.2019 - 11:11| DHA

Bayramın 2. günü İstanbul trafiği yüzde 8'i gösterdi

Tatilcilerin terk ettiği İstanbul'da yollar bayramın ikinci gününde de boş kaldı. İBB yoğunluk haritası saat 11.00 itibariyle yüzde 8'i gösterdi.

Bayramın 2. günü İstanbul trafiği yüzde 8'i gösterdi
Trafikte bayram rahatlığı
Trafikte bayram rahatlığı
Trafikte bayram rahatlığı
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Kurban bayramı öncesinde yoğun trafiğin yaşandığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç geçişleri havadan görüntülendi.Kurban Bayramı öncesinde yüzde 54'lere varan trafik doluluk oranı ölçülen İstanbul'da trafik sıkışıklığından eser kalmadı. Bir çok İstanbullunun tatil yörelerine yada memleketlerine gitmesinin ardından bayramın 1.günü yüzde 25'lere kadar düşen trafik doluluk oranındaki düşüş Bayramın 2.gününde de sürdü. Kurban bayramının 2.gününde trafik doluluk oranı sabah saat 11.00 itibariyle yüzde 8 olarak ölçüldü.

Bayram öncesinde yoğun trafik sıkışıklığının yaşandığı, kıta değiştirmenin neredeyse saatleri aldığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de oldukça rahat bir trafik vardı. Araçlar alışık olduğumuz pazartesi trafiğinin aksine rahatlıkla kıta değiştirdiler. Ancak öğleden sonra Bayram ziyareti yada gezmeye çıkacakların sayısının artmasıyla trafik yoğunluğunun artması bekleniyor.

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