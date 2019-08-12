Bayramın 2. gününde hava durumu nasıl? 12 Ağustos hava sıcaklıkları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI



Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR



Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL 24°C, 31°C Az bulutlu ve açık



ANKARA 16°C, 32°C Az bulutlu ve açık



İZMİR 26°C, 39°C Az bulutlu ve açık