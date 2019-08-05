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05.08.2019 - 08:42| OĞUZ YETER İSTANBUL

Bayramların yeni ikramı pestil-köme

Kurban Bayramı ikramında pestil ve köme, çikolatayla şekere rakip oldu. Gümüşhane’nin tescilli ürünü pestil ve köme tatlıları Anadolu’daki alternatif lezzetler olarak ön plana çıktı.

Bayramların yeni ikramı pestil-köme

gumushaneden.com Genel Müdürü Mustafa Akbulut, “İnsanlar artık doğal lezzet ve bilinen tatlılara alternatif arayışı içinde. Bu nedenle ürünlerimiz ilgi görüyor. Pestil ve kömelerimizi müşterilerimizin evlerine ulaştırıyoruz. Müşterilerimiz, siparişlerini üretim ve paketlemeden, kargoya verilmesine kadar takip edebiliyor” dedi.

İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.
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