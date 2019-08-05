Bayramların yeni ikramı pestil-köme

gumushaneden.com Genel Müdürü Mustafa Akbulut, “İnsanlar artık doğal lezzet ve bilinen tatlılara alternatif arayışı içinde. Bu nedenle ürünlerimiz ilgi görüyor. Pestil ve kömelerimizi müşterilerimizin evlerine ulaştırıyoruz. Müşterilerimiz, siparişlerini üretim ve paketlemeden, kargoya verilmesine kadar takip edebiliyor” dedi.