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03.12.2019 - 10:42 | | AA

BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin esaslar tebliğinde yapılan değişiklikle Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmelere bazı istisnalar getirildi.

BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişik

BDDK tarafından Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğde, derecelendirme kuruluşlarının ortakları, yönetim kurulu başkanı, üyeleri, denetçileri, yöneticileri, komite üyeleri ve uzmanlarının mesleki faaliyetlerini doğruluk ve tarafsızlık çerçevesinde yürütmelerini sağlayacak hükümlerin belirlendiği bağımsızlık bölümünde, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmelere bazı istisnalar tanındı.

İlgili maddede, geçen yılın temmuz ayında "doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10 ve daha az paya sahip olan tüzel kişi ortaklara" da istisna getirilmişti.

Tebliğde yapılan değişiklikle ayrıca, yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşunun ortakları, kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarında aranacak şartlarda da düzenleme yapıldı.

Düzenleme ile ilgili maddede yer alan "ticari faaliyette bulunmama" şartından Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu hariç tutuldu.

Böylece maddenin düzenlenmiş hali, yeni tebliğde şu şekilde yer aldı:

"Yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşunun ortaklarının, kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10 ve daha az paya sahip olan tüzel kişi ortakları ve Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmeler hariç olmak üzere, derecelendirme faaliyeti ile bu yönetmelikte yapılmasına izin verilen diğer faaliyetler dışında ticari faaliyetinin bulunmaması şarttır."

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