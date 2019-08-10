Beatles’ın ‘Abbey Road’ kapağının 50’nci yılı

Hayranlar tıpkı grup üyeleri gibi giyinip beyaz çizgili yaya geçidinden yürüyerek albümün 50 yıl önce çekilen ikonik fotoğrafını yeniden canlandırdı. Grubun hayranlarından 61 yaşındaki Jaime Garri, BBC News’e verdiği röportajda “Abbey Road”ın 50. Yılını kutlamak için Şili’den Londra’ya tam 14 saatte geldiğini belirtti. Sözlerine “Bize bu kadar güzel müzik verdikleri için onlara teşekkür etmek zorundasınız” diye devam etti.