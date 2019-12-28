MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı
ABONE OL
28.12.2019 - 16:59 | | DHA

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Samsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Ailesiyle birlikte Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli L.M., 17 Eylül günü, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çevreye karşı doğumu gizleyip, bebeğe evde bakan aile, bir süre sonra durumu jandarmaya bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, istismar şüphelisi olarak Süleyman G.'yi gözaltına aldı. Suçlamayı reddeden şüpheli, sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

GERÇEK DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI

Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DNA testi yapılmak üzere şu an 3 aylık olan bebek ile şüpheliden kan örneği alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA incelemesinde, şüpheli Süleyman G., bebeğin biyolojik babası çıktı.

BABA ÇIKTI, TUTUKLANDI

Yaşanan gelişme üzerine savcılık tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan Süleyman G., jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ikinci kez adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hâkimlikçe 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

ANNE REHABİLİTASYONA, BEBEK KORUMAYA ALINDI

Olayın ardından psikolojik tedavi altına alınan L.M., rehabilitasyon merkezine yerleştirilirken, bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası'nda koruma altına alındı.

 

28 Aralık 2019 Günün Özeti Milliyet'te28 Aralık 2019 Günün Özeti Milliyet'te
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Azize 6. bölüm fragmanı | Azize ve Kartal arasında neler oluyor?

Azize 6. bölüm fragmanı | Azize ve Kartal arasında neler oluyor?

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

177 günde 195 ülke dolaşarak dünya rekoru kırdı!

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber