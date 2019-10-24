Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Anne ve baba adayları zaman zaman bu soruya cevap arıyor. İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

BEBEĞİN CİNSİYETİNİ NE ZAMAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ?

Gebeliğin 18. Ve 22. Haftaları arasında yapılan ultrason sırasında bebeğin cinsiyetinin kız mı erkek mi olduğunu öğrenebilirsiniz. Ancak doktor bebeğin cinsel organlarını net olarak göremiyorsa, bebeğin cinsiyetini kesin olarak söyleyemeyebilir. Bir bebeğin vulva veya penisinin oluşumu gebeliğin 6. haftasında meydana gelmeye başlasa da, kız ve erkek bebekler ilk trimiser ultrasonu sırasında gebeliğin yaklaşık 14. haftasına kadar benzerlik gösterebilir. 18. Hafta doktorunuz bebeğin cinsel organlarını görünür kılacak bir konumda anne adayı yatarken bebeğinizin cinsiyetini belirleyebilir. Ultrason ile baktırmak, bebeğinizin cinsiyetini tahmin etmenin erken yöntemlerinden biridir. doktorunuzu genellikle hamileliğin 18. Ve 22. Haftaları arasında ultrason ile bakarak bebeğin cinsiyetini inceleyebilir ve bebeğin kız mı yoksa erkek mi olduğunu belirten farklı işaretler arayabilir.