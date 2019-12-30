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30.12.2019 - 12:04 | | AA

Bebeğini sadece bir ay sevebildi!

Muğla'da reklamcı eşini iş kazası sonucu kaybeden Türkan Akdaş, kazadan bir ay önce evliliklerinin 12. yılında dünyaya gelen kızı Beste'yi bağrına basarak acısını dindirmeye çalışıyor.

Bebeğini sadece bir ay sevebildi!

Bodrum ilçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin  dış cephesinde yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vincin 17  Aralık'ta devrilmesiyle vincin üzerindeki sepetten düşerek hayatını kaybeden 38  yaşındaki reklamcı Sefer Akdaş'ın evinde hüzün ve gözyaşı hakim. Akrabalarının ve  komşularının yalnız bırakmadığı Akdaş'ın eşi 33 yaşındaki Türkan Akdaş, kazadan  bir ay önce dünyaya gelen kızı Beste için ayakta durmaya çalışıyor.

"BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALMAYA, BAKMAYA KIYAMIYORDU"

Akdaş, AA muhabirine, eşinin çok merhametli, kimseye zararı olmayan,  yardımsever, iyi bir insan olduğunu söyledi. Çok güzel bir evlilik hayatı  geçirdiğini aktaran Akdaş, hep bir bebeğinin olmasını istediğini, bunun için uzun  süre tedavi gördüklerini dile getirdi. Olumlu bir sonuç alamayınca tedaviyi  bıraktıklarını, bir süre sonra hamile olduğunu öğrendiğini belirten Akdaş, şöyle  konuştu:

"Kızımızı kucağımıza aldığımızda dünyalar bizim olmuştu. Çok  heyecanlıydı. Kızımızı 'Pembe kızım benim' diye sevmişti. Beste, bizim için  mucizenin adı olmuştu. Sanki eşime ikinci bir hayat verilmiş gibiydi. Eşim  bebeğimize zarar vereceği düşüncesiyle kucağına almaya, bakmaya kıyamıyordu ama  bir ay gibi kısa bir süre sürdü. Çalışmayı çok seven birisiydi ama bebeğimiz  olduktan sonra çok değişti. Daha erken eve gelip, bebeğimizi görmeye başlamıştı.  Tek hayali bir çocuğu olmasıydı. Kızımızla hayalleri vardı ama hepsi yarım kaldı.  Her baba gibi, evladı için çok güzel bir gelecek düşünüyordu."

Akdaş, mesleğini sürdürmeye devam edeceği eşinin yokluğu nedeniyle  gözüne uyku girmediğini, uyuyamadığını ifade etti.

Eşinin 2016 yılında bir motosiklet kazası geçirdiğini anlatan Akdaş,  eşi Sefer'in bir hafta yoğun bakımda kaldığını, başından aldığı darbeye bağlı  denge problemi yaşadığı için altı ay çalışamadığını kaydetti. Akdaş, eşinin hatırlarını 1,5 aylık kızıyla yaşatmaya çalışacağını söyledi.

Bodrum'da 3 kişinin de yaralandığı vinç kazasında gözaltına alınan 4  kişiden vinç operatörü ile iş güvenliği uzmanı tutuklanmıştı.

 

 

İstanbul için korkutan uyarı! Yarın etkili olacak...İstanbul'da, kuzey yönünden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, soğuk hava ve fırtına nedeniyle donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuyor.
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