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01.01.2020 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

Bebeğinin yanında anneyi bıçakladılar

Ankara Çubuk’ta Nazmiye Koyuncu (19) iki aylık bebeğinin yanında 20 bıçak darbesiyle öldürülmüş halde bulundu. Polis, genç kadının eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve kayınvalidesini gözaltına aldı.

Bebeğinin yanında anneyi bıçakladılar

Çubuk’ta berber S. Koyuncu, iddiaya göre, önceki gece evine geldiğinde, eşi Nazmiye Koyuncu’yu yatak odasında iki aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu. S. Koyuncu’nun ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde genç kadının boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 20 kez bıçaklandığı belirlendi.

Aileye gözaltı

Bir yıllık evli olan Nazmiye Koyuncu’nun cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Acı haber sonrası genç kadının yakınları eve akın ederken, araştırma başlatan polis Nazmiye Koyuncu’nun eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve kayınvalidesini gözaltına aldı. S. Koyuncu’nun “Eşimin kim tarafından öldürüldüğünü bilmiyorum” dediği öğrenildi.

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