Bebek Oteli’nde suç ve suçlu yok

Ardından misafirleriyle birlikte otele giden Yakut, otel yetkililerinin örtülü Arapların kılık kıyafetini gerekçe göstererek içeri almadıklarını iddia etti. Bu duruma tepki gösteren Yakut, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yakut şikâyetinde, güvenlik görevlisi şahsın yanındaki iki Arap turistin üzerinde bulunan islami kıyafetlerden dolayı içeriye alınmayacaklarını, yönetimin bu yönde bir talimatının olduğunu söylediklerini belirtti.



Yanındaki turistlerin yurt dışına gittikleri için ifade veremeyeceklerini şikayet dilekçesinde belirten Yakut, bu olayın yaşanmasına sebebiyet veren kişilerden şikâyetçi olduğunu belirtti.



Olayla ilgili güvenlik görevlisi ve şirket yetkilisi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcı, şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediklerini, kıyafet nedeniyle içeri alınmamalarının asılsız olduğunu, müştekinin rezarvasyonunun kontrol etmek için müdiriyete gidildiğini, teyit edildikten sonra misafir edilmek için yanlarına gidildiğinde ayrıldıklarını söylediklerini anlattı.



Savcı, müştekinin belirttiği şikayete konu olayın Türk Ceza yasaları kapsamında bir suça vücut vermediğini, bu aşamada ortada takibi gerekli bir suç veya suçlunun bulunmadığını belirterek şüpheliler Hasan Seven, Yiğit Türel hakkında takipsizlik kararı verdi.