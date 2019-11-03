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03.11.2019 - 15:18 | | DHA

Bebek'te lüks yatta yangın!

Beşiktaş Bebek Sahili'nde bir teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bebek'te lüks yatta yangın!
Bebek'te lüks yatta yangın!
Bebek'te lüks yatta yangın!
Bebek'te lüks yatta yangın!
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 Alevlere hem karadan hem de denizden müdahale edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın Anadolu yakasında da görüntülendi. 

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