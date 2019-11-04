Bee Gees filmi için hazırlıklar başladı

Hali hazırda konuşulan David Bowie, Boy George ve Elvis Presley filmlerine 70’ler ve 80’lerin birçok pop ve disko hitine imza atmış Bee Gees biyografisi de eklendi. Barry, Robin ve Maurice Gibb kardeşlerden oluşan grubun film hakları Paramount Pictures tarafından alındı. Henüz filmin ismi, yönetmeni ya da oyuncu kadrosuna dair resmî bir açıklama yok. Fakat Bohemian Rhapsody yapımcılarından Graham King’in Bee Gees filminin yaratıcı ekibinde yer alacak. 1978-1979 yıllarında Saturday Night Fever albümüyle 5 Grammy kazanan Bee Gees, 2015’te “Hayat Boyu Başarı Grammy’si”ne layık görülmüştü. Ekibin yaşayan tek üyesi olan Barry Gibb’in film projesine ne ölçüde dahil olacağı da merak konusu.