Begüm Kütük kimdir, kaç yaşında?

Begüm Kütük kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. 27 Ağsutos 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelen güzel oyuncu 2010 yılında Erdil Yaşaroğlu ile evlendi. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Begüm Kütük dizi ve filmlerin yanı sıra reklam filmlerinde de rol aldı.

Eğitim

İlk öğretimini Namık Kemal İlkokulu'nda okuyan Yaşaroğlu, orta ve liseyi İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimi için Fransa'ya giden Yaşaroğlu, burada Nancy 2 Ünivesitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü tamamlayarak yurda döndü ve oyunculuk kariyerine başladı.

Kariyer

Oyunculuk kariyerine TV dizileriyle başlayan sanatçı televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde ve çeşitli kısa filmlerde rol aldı. Rol aldığı Mar filmi Siyad Film Festivali En İyi Film Ödülü, Malatya Film Festivali Jüri Özel Ödülü, İskenderiye Uluslararası Film Festivali En iyi Film Ödülü'ne layık görüldü. Çalıkuşu adlı dizide Neriman karakterini canlandırmıştır. 2014 sonbaharında başlayan Kaderimin Yazıldığı Gün adlı dizide Defne karakterini canlandırmaktadır.

2005-2007 yılları arasında Sineshow isimli sinema programı hazırlayıp sundu. 2010-2011 senesinde rol aldığı Olağan Mucizeler tiyatro oyununda canlandırdığı Joy karakteri ile Direkler Arası Seyirci Tiyatro Ödülleri'nde, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. İnönü Üniversitesi Kısa film Festivali, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması'nda jüri görevini üstlendi. Yurt dışında yayınlanan Orange GSM reklam filmi, Türkiye'de ise Bosch, Samsung, Sarelle reklam kampanyalarında rol aldı.

Özel hayatı

16 Eylül 2010 tarihinde Penguen dergisinin çizeri Erdil Yaşaroğlu ile evlenerek kocasının soyadını aldı.