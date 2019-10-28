Begüm Öner kimdir? MasterChef Faruk Batuhan Begüm Öner'in abisi...

TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasıyla adını duyuran Faruk Batuhan Öner, ünlü oyuncunun abisi çıktı.

BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner 7 Mart 1989 Almanya doğumlu. 2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir. Annesiyle babasının iş sebebiyle Almanya’ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye’ye döndü. İstanbul’da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Seksenler” dizisinde pastacı Sami beyin kızı Elvan karakterini canlandırmaktadır.

BEGÜM ÖNER DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Dayı (2004) - Özge

Bez Bebek (2007) - Petek

Melekler Korusun (2008) - Eda

Arka Sıradakiler (2011) - Seda Atlı

Seksenler (2012-2017) - Elvan

Mandıra Filozofu (2014) - Gülşah

Kocan Kadar Konuş (2015) - Merve

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) - Merve

Öğrenci İşleri (2015) - Biricik

Bir Baba Hindu (2016)

Badem Şekeri 3 (2017)

Beceriksiz Katil (2017) - Şebnem

Koca Bulma Sanatı (2018) - Gizem

Seksenler (2019-) - Elvan

FARUK BATUHAN ÖNER KİMDİR?

Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı. İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.