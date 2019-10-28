Begüm Öner kimdir? MasterChef Faruk Batuhan Begüm Öner'in abisi...
MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacıları arasında sayılan fakat son elemede yarışmaya veda eden MasterChef Faruk Batuhan'ın, oyuncu Begüm Öner'in abisi olduğu ortaya çıktı. Peki, Begüm Öner kimdir? İşte Begüm Öner ile ilgili merak edilenler...
TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye' yarışmasıyla adını duyuran Faruk Batuhan Öner, ünlü oyuncunun abisi çıktı.
BEGÜM ÖNER KİMDİR?
Begüm Öner 7 Mart 1989 Almanya doğumlu. 2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir. Annesiyle babasının iş sebebiyle Almanya’ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye’ye döndü. İstanbul’da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Seksenler” dizisinde pastacı Sami beyin kızı Elvan karakterini canlandırmaktadır.
BEGÜM ÖNER DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Dayı (2004) - Özge
Bez Bebek (2007) - Petek
Melekler Korusun (2008) - Eda
Arka Sıradakiler (2011) - Seda Atlı
Seksenler (2012-2017) - Elvan
Mandıra Filozofu (2014) - Gülşah
Kocan Kadar Konuş (2015) - Merve
Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) - Merve
Öğrenci İşleri (2015) - Biricik
Bir Baba Hindu (2016)
Badem Şekeri 3 (2017)
Beceriksiz Katil (2017) - Şebnem
Koca Bulma Sanatı (2018) - Gizem
Seksenler (2019-) - Elvan
FARUK BATUHAN ÖNER KİMDİR?
Faruk Batuhan Öner 1986 yılında İstanbul’da doğdu. Üç yaşından beri mutfağa girmeye çalışıp, yedi yaşında yenilebilir yemekler yapmaya başladı. İstanbul ve Ege Üniversitesi'nde Su Ürünleri Mühendisliği okudu. Üniversite eğitiminden sonra özel bir aşçılık okulunda eğitim alıp profesyonel mutfağa giriş yaptı. Oteller, restaurantlar derken en son bir fast-food zincirinin marka şefi oldu. Şimdilerde bir yemek dergisinde yazarlık yapıyor. Osmanlı ve Uzak Doğu Mutfağı favorileri.