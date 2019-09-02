Behramoğlu’ndan 7 bin kitap

Kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, önemli bir çalışmaya imza atıyor. Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Ataol Behramoğlu, kütüphanesindeki önemli eserleri Odunpazarı Belediyesi’ne bağışladı. Odunpazarı Belediyesi ise Odunpazarı Tarihi Bölgesi’nde yer alan tarihi bir konağı restore ederek Behramoğlu’nun adını taşıyan bir kitaplık oluşturdu. 265 yıllık tarihi Yağcızade Konağı’nda bulunan Ataol Behramoğlu Kitaplığı’nda, yazar tarafından bağışlanan 7 bin kitap yer alıyor. Kitaplıkta şiir başta olmak üzere Türkçe ve birkaç dilde edebiyat, sanat ve sosyal bilimler içerikli yapıtlar okuruyla buluşuyor. Ataol Behramoğlu Kitaplığı, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleştirilen açılış töreniyle şiir ve edebiyatseverleri ağırlıyor. - KÜLTÜR SANAT SERVİSİ