Behzat Ç. ne zaman başlıyor? Behzat Ç. yeni bölüm tarihi

Yaklaşık 6 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanan unutulmaz dizi Behzat Ç.'nin yeni bölüm tarihi belli oldu. İşte dizinin hayranları tarafından merakla beklenen Behzat Ç.'nin geri dönüş tarihi...



BEHZAT Ç. NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Behzat Ç.'nin yeni sezon geri dönüş tarihi belli oldu. Yeni sezonuyla internet üzerinden yayın yapan bir platformda izleyicilerinin karşısına çıkacak olan Behzat Ç., 25 Temmuz Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak...



BEHZAT Ç.'DE KİMLER ROL ALACAK?

Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği "Behzat Ç.", oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder ve Ege Aydan gibi isimlere yer vermeye devam edecek.