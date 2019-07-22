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22.07.2019 - 22:50

Behzat Ç. yeni sezonu ne zaman başlıyor? Behzat Ç. yeni bölüm tarihi...

Yaklaşık 6 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanan unutulmaz dizi Behzat Ç.'nin yeni bölüm tarihi belli oldu. İşte dizinin hayranları tarafından merakla beklenen Behzat Ç.'nin geri dönüş tarihi...

Behzat Ç. yeni sezonu ne zaman başlıyor? Behzat Ç. yeni bölüm tarihi...

Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinden biri olan Behzat Ç. yıllar sonra geri dönüyor. BluTV'de izleyenlerin karşısına çıkacak olan Behzat Ç.'nin yayın tarihi de belli oldu. Peki merakla beklenen Behzat Ç. ne zaman başlıyor?

BEHZAT Ç. NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Behzat Ç.'nin yeni sezon geri dönüş tarihi belli oldu. Yeni sezonuyla internet üzerinden yayın yapan bir platformda izleyicilerinin karşısına çıkacak olan Behzat Ç., 25 Temmuz Perşembe günü izleyicisiyle buluşacak...

BEHZAT Ç.'DE KİMLER ROL ALACAK?

Senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in üstlendiği "Behzat Ç.", oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Erdal Beşikçioğlu, Canan Ergüder ve Ege Aydan gibi isimlere yer vermeye devam edecek.

Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.
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