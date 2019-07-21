Bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

2019/ 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavları kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 tarihine bekçilik yazılı sınavlarına katılım sağladı. Peki 13 Temmuz günü uygulanan bekçilik yazılı sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları 7 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görebilecekler.