Bekçilik mülakat sınavı ne zaman? Polis Akademisi tarih verdi mi?

Bu yıl yaklaşık 8 bin bekçi göreve başlayacak. 2019 1. ve 2. dönem bekçi adaylarının önünde şimdi mülakat süreci var. Fiziki yeterlilik sınavına girenler mülakatların tarihini araştırıyor. Sık Sık yöneltilen soru ise "Bekçilik mülakat sınavı ne zaman?" şeklinde...

BEKÇİLİK MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik mülakat sınavı için kesin bir tarih verilmiş değil. Mülakat tarihini en geç 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI NASIL YAPILACAK?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.