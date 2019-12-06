Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? e - devlet giriş sayfası | Şifresi olmayanlar ne yapacak?

Bekçilik mesleğini yapmak için başvuruda bulunan adayların alım süreci devam ediyor. Bekçilik sınavlarına katılan adaylar, bekçilik sonuçları için günden güne meraklanıyor. Yeni yılda bekçi olmak isteyenlerin katılım sağladığı bekçilik mülakatlarının sonuçları açıklandı mı? Çarşı ve Mahalle bekçiliği mülakat sonuçları açıklandığında adayların, e devlet sistemine girşi yapması gerekecek. Peki e devlet şifresi olmayan adaylar ne yapacak? e devlet girişi nasıl yapılır? e devlet şifresi nereden ve nasıl alınır?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019 Yılının 1. Dönem Bekçilik mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sonuçları açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

E DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR? ŞİFRE NASIL ALINIR?

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Bunun yanı sıra üzerinde “e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir” ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

Şifre ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenir, bu durumda PTT’den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz.

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