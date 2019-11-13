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13.11.2019 - 09:18 |

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Gün geçtikçe heyecan artıyor

Bekçilik mülakat sonuçları için heyecan her geçen gün artıyor. Bekçi adayları artık Polis Akademisi'nin sonuçları ilan etmesini istiyor. Yoğunluk artarken anbean 'Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?' sorusuna cevap aranıyor.

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Gün geçtikçe heyecan artıyor

 

Bekçilik mülakat sonuçları için beklentiler iyice artmış durumda... Sonuçlar ilan edilmedikçe Polis Akademisi'nin resmi sitesi ziyaretçi akınına uğruyor. Bir önce mesleğini icra etmek isteyen bekçi adayları sık sık "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye arama yapıyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

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