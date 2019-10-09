MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?
09.10.2019 - 12:30 |

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

Bekçi adayları heyecanlı... Bekçilik mesleğini icra etmek isteyenler mülakata girdiler... Şimdi sonuçlar sabırsızlıkla bekleniyor. Peki Polis Akademisi'nden konuya ilişkin bir açıklama var mı?

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

 

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Çarşı ve mahallelerde huzur sağlamak amacıyla bu yıl yaklaşık 8 bin bekçi alınacak. 1. dönem bekçi adaylarının süreci tamamlanmak üzere... Mülakata giren adaylar gözlerini sonuçlara çevirmiş durumda... Sıklıkla yöneltilen soru ise "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç bir 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sokakta yürüyen çocuk pompalı tüfekle ağır yaralandı!Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sokakta yürüyen 14 yaşındaki çocuk, seyir halindeki araçtan pompalı tüfekle açılan ateşle sırtından vurularak ağır yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 FETÖ'cü askeri yasak bölgede yakalandı

2 FETÖ'cü askeri yasak bölgede yakalandı

Polis her yerde onu arıyordu! Flaş gelişme...

Polis her yerde onu arıyordu! Flaş gelişme...

Instagram nasıl dondurulur? Instagram nasıl silinir? Instagram dondurduğumuzda fotoğraflar siliniyor mu?

Instagram nasıl dondurulur? Instagram nasıl silinir? Instagram dondurduğumuzda fotoğraflar siliniyor mu?

İstanbul'da bomba alarmı!

İstanbul'da bomba alarmı!

Sıradaki Haber