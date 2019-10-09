Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Çarşı ve mahallelerde huzur sağlamak amacıyla bu yıl yaklaşık 8 bin bekçi alınacak. 1. dönem bekçi adaylarının süreci tamamlanmak üzere... Mülakata giren adaylar gözlerini sonuçlara çevirmiş durumda... Sıklıkla yöneltilen soru ise "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç bir 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.