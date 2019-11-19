19.11.2019 - 10:59 |
Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? PA tarih verdi mi?
Bekçilik mülakat sonuçları için sabırlar tükeniyor. Her geçen gün bekçilerin heyecan katsayısı artıyor. Polis Akademisi'nin (PA) resmi sitesi sık sık ziyaret edilirken adaylar birçok mecradan "Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.
Polis Akademisi'nin resmi sitesi şu sıralar bekçi adayları tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Bekçi mülakatlarının üzerinden 1 ayı aşkın süre geçerken sonuçlara olan beklenti de gitgide artıyor. Binlerce kişi "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu sık sık yöneltiyor.
BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
PUANLAMA NASIL YAPILACAK?
Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının %50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.
Halk otobüsü dehşeti kameradaBeşiktaş’ta durağa dalan özel halk otobüsü dehşetinin ardından benzer bir kaza Kuruçeşme’de yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Neye uğradığını şaşıran turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.