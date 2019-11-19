MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriBekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? PA tarih verdi mi?
19.11.2019 - 10:59 |

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? PA tarih verdi mi?

Bekçilik mülakat sonuçları için sabırlar tükeniyor. Her geçen gün bekçilerin heyecan katsayısı artıyor. Polis Akademisi'nin (PA) resmi sitesi sık sık ziyaret edilirken adaylar birçok mecradan "Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? PA tarih verdi mi?

 

Polis Akademisi'nin resmi sitesi şu sıralar bekçi adayları tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Bekçi mülakatlarının üzerinden 1 ayı aşkın süre geçerken sonuçlara olan beklenti de gitgide artıyor. Binlerce kişi "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu sık sık yöneltiyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının %50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

    Halk otobüsü dehşeti kameradaBeşiktaş’ta durağa dalan özel halk otobüsü dehşetinin ardından benzer bir kaza Kuruçeşme’de yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen Hollanda ve Suriye uyruklu turist çifte özel halk otobüsü çarptı. Neye uğradığını şaşıran turistlerin metrelerce ileriye savrularak yaralandığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 resmi tatil günleri

    Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 2020 resmi tatil günleri

    AK Parti'den, gençlere küfreden iş insanı hakkında suç duyurusu

    AK Parti'den, gençlere küfreden iş insanı hakkında suç duyurusu

    Taahhütname onayı nasıl yapılır? Yurt dışındaki öğrenciler için taahhütname onayı

    Taahhütname onayı nasıl yapılır? Yurt dışındaki öğrenciler için taahhütname onayı

    Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

    Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

    Sıradaki Haber