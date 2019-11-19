Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? PA tarih verdi mi?

Polis Akademisi'nin resmi sitesi şu sıralar bekçi adayları tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Bekçi mülakatlarının üzerinden 1 ayı aşkın süre geçerken sonuçlara olan beklenti de gitgide artıyor. Binlerce kişi "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu sık sık yöneltiyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının %50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.