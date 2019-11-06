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06.11.2019 - 16:03 |

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi açıklama yaptı mı?

Polis Akademisi'nin resmi sitesi şu sıralar bekçi adayları tarafından sık sık kontrol ediliyor. Binlerce bekçi adayının gözü kulağı mülakat sonuçlarında... Peki, Polis Akademisi'nden herhangi bir açıklama var mı?

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi açıklama yaptı mı?

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu bu sıralar bir hayli artmış durumda... Ekim ayında mülakata girenler geçen süre boyunca sonuçları merak ederek Polis Akademisi'nden açıklama beklediler. Bu nedenle de bekçi adayları sonuç tarihini araştırmaya devam ediyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının %50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır. 

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