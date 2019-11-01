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01.11.2019 - 14:55 |

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi'nden açıklama var mı?

Bekçilik mÜlakat sonuçları için gözler Polis Akademisi'nde... Her geçen gün sonuçlara olan beklenti daha da artıyor. Peki, sonuçlar ne zaman açıklanır?

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? Polis Akademisi'nden açıklama var mı?

 

Çarşı ve mahallelerde görev yapmak isteyen bekçi adayları mart ayında başlayan sürecin sonuna doğru ilerliyor. Adaylar, mülakat sınavlarına girdi büyük bir hevesle bekliyor ve sonuçlar açıklansın istiyor. Peki, Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

BEKÇİLİK SÖZLÜ SINAVI

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

Yıkım çalışması sırasında işçi enkaz altında kaldıKaraman'ın Ermenek ilçesinde yıkım yapılan binanın çelik konstrüksiyonun üzerine çıkıp, bağlantıları sökmeye çalışan Mehmet Karaöz (48), duvarın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından enkaz altından çıkartılan Karaöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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