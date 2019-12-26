Bekçilik mülakat sonuçları ilan edildi mi? Polis Akademisi'nden açıklama yapıldı mı?

Bekçilik sınav sonuçları hala açıklanmadı. Alım için son süreç olan mülakatların açıklanmasıyla birlikte 8 bin bekçi havalara uçacak. Fakat sürecin hala bitmemesi moralleri bozuyor. Polis Akademisi'nin resmi sitesini kontrol eden adaylar herhangi bir duyuru yapılmadığını görünce hüsrana uğruyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden yapılan bir duyuru yok. Sonuçların neden açıklanmadığı bilinmezken mülakat sonuçlarının cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

BEKÇİ ATAMALARI NASIL OLACAK?

1. Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2. Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, feragat edenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

3. Ataması yapılan aday memurlar arasından feragat edenler ile kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, her il ve ilçe kontenjanı için ayrı ayrı düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Lise mezunu bir bekçi 4.063 TL, lisans mezunu bir bekçi ise 4.164 ile 4.576 TL arasında maaş alabiliyor.