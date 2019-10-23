23.10.2019 - 15:04 |
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eylül ayının sonlarına doğru Polis Akademisi mülakat tarihlerini ve yerlerini açıkladı. Birinci dönem adayları mülakata girdiler ve şimdi sıklıkla mülakat sonuç tarihi araştırılıyor.
Bekçilik 1. ve 2. dönem adayları için sürecin yavaş yavaş sonuna geliniyor. Mülakata giren adaylar sonuçları merak ediyor. Bu nedenle de "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sık sık yöneltiliyor. İşte detaylar...
MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Hırsızların yeni yöntemi: Siparişle hırsızlık...İstanbul'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı.