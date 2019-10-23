Bekçilik 1. ve 2. dönem adayları için sürecin yavaş yavaş sonuna geliniyor. Mülakata giren adaylar sonuçları merak ediyor. Bu nedenle de "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu sık sık yöneltiliyor. İşte detaylar...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.