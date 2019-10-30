Bu sene 8 bin bekçi göreve başlayacak. Sürecin artık son dönemine girildi. Fiziki yeterlilik sınavı sonrası adaylar mülakata girdiler. Her geçen gün heyecan katsayısı artarken "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu da gündem oluyor. İşte detaylar...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.