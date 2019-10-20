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20.10.2019 - 16:07 |

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

Bekçilik mülakat sınavına giren binlerce aday Polis Akademisi'nin sitesini sık sık ziyaret ediyor. 12 Ekim'de sona eren sınavların üzerinden yaklaşık bir hafta geçerken "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemde...

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

 

Bu sene 8 bin bekçi göreve başlayacak. 1. döenm bekçi adaylarının süreci tamamlanmak üzere... Mülakat sınavı gerçekleşti artık gözler sonuçlarda... On binler heyecanlı şekilde "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor. İşte detaylar...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç 3 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. 

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