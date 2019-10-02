Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?

Polis Akademisi 26 Eylül'de yaptığı açıklama bekçi adaylarına müjdeli haberi verdi. Açıklamada "2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri açıklandı." denildi. Bekçi adayları sınavları tamamladı ve şimdi gözler sonuçlarda...

Bekçi adaylarının şu sıralar yoğun bir şekilde arattığı soru "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç bir ay içerisinde açıklanması bekleniyor.