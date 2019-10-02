02.10.2019 - 12:32 |
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi?
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri 26 Eylül'de açıklanmıştı. Adaylar sınava girdiler ve artık sonuçla tarihini bekliyor. Peki, sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?
Polis Akademisi 26 Eylül'de yaptığı açıklama bekçi adaylarına müjdeli haberi verdi. Açıklamada "2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri açıklandı." denildi. Bekçi adayları sınavları tamamladı ve şimdi gözler sonuçlarda...
Bekçi adaylarının şu sıralar yoğun bir şekilde arattığı soru "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde...
MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç bir ay içerisinde açıklanması bekleniyor.
İranlı iş insanı dehşeti yaşadı! Esnaf ayaklarını iple bağladı...Türkiye'ye ticaret için gelen İranlı iş insanı Fatih'te kapkaççıların hedefi oldu. Motosikletli bir kişi ve esnafın amansız takibi sonucu kapkaççılardan biri ara sokaklarda yakalandı. İranlı iş insanı 10 bin dolarını geri alırken kovalamaca ve yakalanma anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.