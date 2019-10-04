Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Hangi tarihte?

Polis Akademisi 26 Eylül'de duyuru geçerek 1. dönem bekçi adayları için mülakat tarihini ve yerini ilan etti. Adaylar heyecanlı bir şekilde mülakata girerken şimdi sonuçlar merak ediliyor. Binlerce kişi "Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden geçilen bir duyuru yok. Mülakat sonuçlarının en geç bir ay içerisinde açıklanması bekleniyor.