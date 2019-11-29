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29.11.2019 - 20:49 |

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Sözlü sınavlara katılanlar heyecan dolu

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mülakatlarına katılan adaylar, sonuçlar için sabırsızlanıyor. 2019 Yılının 1. Dönem bekçilik yazılı sınavı ardından sözlü sınavı tamamlandı. Bekçilik mülakat sonuçları ise günden güne merak edilmeye başladı. Peki Bekçilik sözlü sınavları (mülakat sonuçları) ne zaman açıklanacak?

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? Sözlü sınavlara katılanlar heyecan dolu

Halkın can ve mal güvenliğini korumak için görevlendirilecek olan bekçilerin alım süreci henüz sonuçlanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bekçilik alımları için adaylar heyecan dolu. Peki bekçilik mülakat sonuçları için tarih verildi mi?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Bekçilik sözlü sınav sonuçları açıklandığında haberimizden bilgi alabilirsiniz.

 

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