Bekçilik mülakat sonuçları nereden öğrenilir? e - devlet giriş

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına katılım sağlayan bekçi adayları heyecan dolu. Bekçilik yazılı sınavlarında başarılı olan adaylar, bekçilik mülakatlarına katılmaya hak kazandı. Son zamanlarda bekçilik mülakat sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanan adaylar, e - devlet sistemine nasıl giriş yapılır araştırıyor. e - devlet şifresi olmaya adaylar ne yapmalı?

e-Devlet Nedir?

e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

E - DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Bunun yanı sıra üzerinde “e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir” ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. Elektronik kimlik kartı ile de Türkiye.gov.tr adresine giriş yapılabilir ve şifre oluşturulabilir.

Şifre ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenir, bu durumda PTT’den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz.

E DEVLET HİZMETLERİ

e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşlara verilen hizmetler genel olarak şöyle gruplandırılabilir:

Bilgilendirme hizmetleri

Entegre elektronik hizmetler

Ödeme işlemleri

Kurum ve kuruluşlara kısa yollar

Bunun yanı sıra kamu kurumları arasında bilgi ve belgelerin paylaşımı e-Devlet Kapısı tarafından sunulan hizmetler ile sağlanmaktadır.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 / 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik mülakat sonuçları açıklandığında haberimiz üzerinden duyuracağız.