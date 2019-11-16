Bekçilik mülakat sonuçlarına geri sayım! Tarih belli oldu mu?

Bekçi olmak isteyenlerin katılım sağladığı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı ve sözlü mülakat sınavları ardından, bekçi adayları sözlü mülakat sonuçları için arayışa koyuluyor. Bir an önce halkın can ve mal güvenliğini korumak için görev yapmak isteyen bekçi adayları, sözlü mülakat sonuçları için tarih verildi mi araştırıyor.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçili sözlü mülakat sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Fakat bir önceki bekçi alımları göz önüne alındığında bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.