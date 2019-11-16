16.11.2019 - 19:29 |
Bekçilik mülakat sonuçlarına geri sayım! Tarih belli oldu mu?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği mülakatlarına katılan adaylar, mülakat başarılarını öğrenmek için meraklanıyor. Peki Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçilik mülakat sonuçları için tarih verdi mi?
Bekçi olmak isteyenlerin katılım sağladığı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı ve sözlü mülakat sınavları ardından, bekçi adayları sözlü mülakat sonuçları için arayışa koyuluyor. Bir an önce halkın can ve mal güvenliğini korumak için görev yapmak isteyen bekçi adayları, sözlü mülakat sonuçları için tarih verildi mi araştırıyor.
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçili sözlü mülakat sonuçları için henüz bir tarih verilmedi. Fakat bir önceki bekçi alımları göz önüne alındığında bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.