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06.09.2019 - 01:41

Bekçilik mülakat ve fiziksel yeterlilik sınavı ne zaman?

Bekçilik sınav sonuçları dün açıklandı. Başarılı puan alanları şimdi fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları bekliyor. On binlerce kişi şimdi "Bekçilik mülakat ve fiziksel yeterlilik sınavı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor.

Bekçilik mülakat ve fiziksel yeterlilik sınavı ne zaman?

 

Bekçilik sınavına giren ikinci dönemlerin sınav sonuçları 5 Eylül Perşembe günü açıklandı. Sonuçlar Mili Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edildi. Sonuçlara bakıp 50 puan üzeri alanlar fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavının tarihlerini araştırmaya başladı. Sıklıkla yöneltilen soru ise "Bekçilik mülakat ve fiziksel yeterlilik sınavı ne zaman?" şeklinde...

BEKÇİLİK MÜLAKAT VE FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçilik mülakat ve fiziksel yeterlilik sınavı için Polis Akademisi'nden yapılan bir açıklama yok. 2019 2. dönem bekçilik sınav sonuçları açıklandığında kurum "2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuç bilgileri yayınlanmıştır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Fiziksel Yeterlilik ve Mülakat sınavına çağrılacaktır." diye belirtti.

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