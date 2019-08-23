Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? (2. Dönem)

2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.

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