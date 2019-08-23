23.08.2019 - 18:07
Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? (2. Dönem)
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı 24 Ağustos 2019 günü (yarın) uygulanacak. Bekçi adayları sınava nerede gireceğini merak ediyor. 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınavı giriş yerleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Peki bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da “2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacaktır.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.