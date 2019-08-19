19.08.2019 - 16:10
Bekçilik sınav giriş belgesi nasıl alınır? Fiziki Yeterlilik Sınavı tarihleri
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki yeterlilik sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihleri açıklandı. Bekçi adayları ise arayışa koyuldu. Peki bekçilik sınav giriş belgeleri ve fiziki yeterlilik sınav tarihlerine nereden ulaşılır?
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.
Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
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