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30.07.2019 - 10:25

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar 13 Temmuz'da yazılı sınava katılmışlardı. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı?

2019 yılı 1. ve 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliği yazılı sınavlarına katılan adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sonuçlar elektronik ortamda erişime açılacak. Peki, ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan bekçilik yazılı sınavlarının sonuçları henüz açıklanmadı.

Sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görebilecekler.

SONUÇLAR BURADA AÇIKLANACAK

 

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