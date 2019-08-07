Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanacağı saat ile ilgili henüz bir açıklama yok. Peki, bekçilik sınav sonuçları nasıl sorgulanacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 (BUGÜN) açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görebilecekler.

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FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

-Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

-Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.

-Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınavına geçemezler.

Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.