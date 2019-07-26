Bekçilik sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! Ne zaman açıklanacak?

13 Temmuz'da yapılan Bekçilik sınavı 1. ve 2. dönem sınavlarının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınavın soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi ve MEB üzerinden adayların erişimine açılmıştı. Peki, sonuçlar ne zaman belli olacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan bekçilik yazılı sınavlarının sonuçları henüz açıklanmadı.

Sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görebilecekler.