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19.07.2019 - 09:48

Bekçilik sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 13 Temmuz'da gerçekleştirilen bekçilik sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınav soruları ve cevapları geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Bekçilik sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?

13 Temmuz tarihinde yapılan 2019/1. ve 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavlarına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ulabiliyorlar.

1. DÖNEM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. DÖNEM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

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