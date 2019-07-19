Bekçilik sınav sonuçları için tarih belli oldu mu?

13 Temmuz tarihinde yapılan 2019/1. ve 2019/2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavlarına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ulabiliyorlar.

1. DÖNEM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. DÖNEM SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.