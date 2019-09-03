Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Polis Akademisi tarih verdi

1. dönem bekçilik sınav sonuçlarını açıklandı şimdi sıra 2. dönem bekçilik sınav sonuçlarında... Sınava giren her aday bir an evvel sonuçların ilan edilmesini isterken Polis Akademisi daha önce sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurmuştu. İşte o tarih...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçları hakkında Polis Akademisi duyuru yapmıştı. Buna göre sonuçlar 5 Eylül Cuma günü açıklanacak. İtirazlar ise en geç 9 Eylül saat 17.00'ye kadar yapılacak.

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