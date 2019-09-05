Bekçilik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? 2019 Bekçilik sınav sonuç sorgulama

Bekçilik sınav sonuçları bugün açıklanacak. Saatler gece 00.01'i gösterdiğinde sonuçlara ilişkin aramalar hızlandı. Bekçi adaylar ise 'Bekçilik sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...



BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



Bekçilik sınav sonuçlarının saati hakkında ne Polis Akademisi'nden ne de Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan açıklama yok. Geçen sefer 1. dönem bekçilik sınav sonuçları akşam saatlerinde açıklanmıştı. 2. dönem bekçilik sınav sonuçlarının da yine akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.



BEKÇİLİK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI