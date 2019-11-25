Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş

Tüm gözler Polis Akademisi'nde bekçilik sözlü mülakat sonuçları bu hafta açıklanacak mı merak konusu. Bekçi adayları gelecek açıklaması bekliyor.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden henüz bir duyuru yayınlanmadı. Mülakat sonuçlarının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

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