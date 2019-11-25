25.11.2019 - 10:01 |
Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Binlerce bekçi adayı bu sorunun yanıtını merak ediyor. Polis Akademisi resmi internet sitesinde erişime açılacak olan Bekçilik sözlü mülakat sonuçları e-Devlet aracılığıyla kontrol edilebilecek.
Tüm gözler Polis Akademisi'nde bekçilik sözlü mülakat sonuçları bu hafta açıklanacak mı merak konusu. Bekçi adayları gelecek açıklaması bekliyor.
BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nden henüz bir duyuru yayınlanmadı. Mülakat sonuçlarının önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.
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Sürücü fark etmedi! Minibüsün altında 1 kilometre sürüklendiBursa’da, minibüsün çarpıp, altında yaklaşık 1 kilometre sürüklediği Ferhat Sultansu (87), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, kaçan sürücü Ahmad K. polis tarafından evinde gözaltına alındı.