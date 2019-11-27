Bekçilik sonuçları www.pa.edu.tr adresi üzerinden duyurulacak! Sözlü mülakat sonuçları tarihi...

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bekçi alım süreci için heyecan dorukta. Son günlerde büyük merak konusu olan bekçilik mülakat sonuçları için adaylar, EGM'nin ve Polis Akademisi'nin https://www.pa.edu.tr/ adresine yoğun ilgi gösteriyor.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TARİH VERİLDİ Mİ?

2019/1. Dönem Bekçilik yazılı ve sözlü sınavı uygulandı. Bekçilik sınavlarına katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Fakat bekçilik sözlü mülakat sonuçları için henüz bir tarih verilmedi.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKATLARINDA ADAYIN;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,



olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek.

BEKÇİLİK SONUÇLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır. Adaylar arasındaki başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde; sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacaktır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.



Adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere her il için ayrı ayrı listeler ilan edilecektir.



Söz konusu sınav sonuç listeleri Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilecektir.



UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir. Eksik, veya yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavları asıl veya yedek olarak kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda ilgili Valilik tarafından aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.