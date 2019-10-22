Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? (1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği)

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav süreci sona erdi. Halkın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla görevlendirilecek olan bekçi adayları için heyecan dorukta. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınacak olan bekçi adaylarının bilmesi gerekenler haberimizde...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden, bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında duyuru yayımladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.