31.10.2019 - 14:49 |
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçları için meraklı arayış artıyor. Bekçi olmak isteyen adaylar, önce yazılı sınava katıldı. Bekçilik yazılı sınavında başarılı olan adaylar, sözlü mülakatlara katılım sağladı. Sözlü mülakatlara katılan bekçi adayları sonuçları öğrenmek istiyor. Peki bekçilik sözlü sınav sonuçları açıklandı mı?
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı ve sözlü sınavları geride kaldı. Halkın can ve mal güvenliğini korumak için görevlendirilecek olan bekçi adayları, sözlü mülakat sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyurudan öğrenebilecek. Bekçi adayları, e devlet sistemine girşi yaparak başarılarını öğrenebilecek.
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı.