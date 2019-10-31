Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı ve sözlü sınavları geride kaldı. Halkın can ve mal güvenliğini korumak için görevlendirilecek olan bekçi adayları, sözlü mülakat sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyurudan öğrenebilecek. Bekçi adayları, e devlet sistemine girşi yaparak başarılarını öğrenebilecek.

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı.