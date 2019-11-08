08.11.2019 - 12:20 |
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Sorgulama ekranı e devlet giriş
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için alım süreci heyecanı devam ediyor. 2019 Yılının 1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için yazılı sınav sonrasında sözlü mülakat uygulandı. Halkın can ve mal güvenliğini korumak için görevlendirilecek olan bekçi adayları, mülakat sonuçları için sabırsızlanıyor. Peki bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? İşte e devlet sorgulama ekranı...
Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınacak olan bekçilerin alım süreci için heyecan devam ediyor. 2019 Yılının 1. Dönem bekçilik sınavlarına katılım sağlayan adaylar, sözlü mülakat sonuçlarını öğrenmek istiyor.
BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2019 Yılının 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandığında haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca Polis Akademisi veya Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih duyurduğunda da haberimizden bilgi alabilirsiniz.
Yatağın içinden çıkanlar şoke etti!İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik olarak son 1 ayda gerçekleştirilen 12 ayrı operasyonda 300 kilo eroin ele geçirildi. 30 zehir tacirinin yakalandığı operasyonlarda şebeke elebaşlarına yönelik bu sabah düzenlenen baskında ise bir uyuşturucu baronu ve 6 yardımcısı yakalanarak gözaltına alındı. Bir TIR parkında dedektör köpekler eşliğinde yapılan kazıda ise polis kazdıkça zehir ele geçirdi.