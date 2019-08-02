Bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 15-29 Nisan 2019 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü sınava katılım sağladı. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

13 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sınav sonuçları, açıklanan takvime göre 7 Ağustos 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları , https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyebilecekler.